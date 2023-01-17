Леденцов Пётр Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1674 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1674 ст.
Отец: Леденцов Еремей Владимирович
Мать: - Марина Епифановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.
Мать ребёнка: - Анна Савична
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Дочь: Леденцова Фёкла Петровна
Мать ребёнка: - Анна Савична
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Сын: Леденцов Василий Петрович
Мать ребёнка: - Анна Савична
Смерть
Неизвестно