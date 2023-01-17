Леденцов Пётр Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцов Пётр Еремеевич

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Место рождения

Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1674 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1674 ст.

Отец: Леденцов Еремей Владимирович

Мать: - Марина Епифановна

Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.

Сын: Леденцов Иван Петрович

Мать ребёнка: - Анна Савична

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Дочь: Леденцова Фёкла Петровна

Мать ребёнка: - Анна Савична

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Леденцов Василий Петрович

Мать ребёнка: - Анна Савична

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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