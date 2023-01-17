- Анна Савична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1672 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.
Отец ребёнка: Леденцов Пётр Еремеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Дочь: Леденцова Фёкла Петровна
Отец ребёнка: Леденцов Пётр Еремеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Сын: Леденцов Василий Петрович
Отец ребёнка: Леденцов Пётр Еремеевич
Смерть
Неизвестно