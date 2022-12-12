Леденцов Никифор Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1672 ст.
Дата смертиОколо 1759 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672 ст.
Отец: Леденцов Еремей Владимирович
Мать: - Марина Епифановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.
Дочь: Леденцова Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: - Агрипина -
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Дочь: Леденцова Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: - Агрипина -
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Дочь: Леденцова Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: - Агрипина -
д. Хабаровская (1-я), д. Хабаровская подле Быстритцкой погост (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан; Быстрицкая волость)
Смерть
Около 1759 ст.