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Леденцов Никифор Еремеевич

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Место рождения

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1672 ст.

Дата смерти

Около 1759 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672 ст.

Отец: Леденцов Еремей Владимирович

Мать: - Марина Епифановна

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.

Дочь: Леденцова Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: - Агрипина -

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Дочь: Леденцова Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: - Агрипина -

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Дочь: Леденцова Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: - Агрипина -

д. Хабаровская (1-я), д. Хабаровская подле Быстритцкой погост (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан; Быстрицкая волость)
Смерть
Около 1759 ст.
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