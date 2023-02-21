- Агрипина -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1677 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1677 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.
Дочь: Леденцова Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Леденцов Никифор Еремеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Дочь: Леденцова Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Леденцов Никифор Еремеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Дочь: Леденцова Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Леденцов Никифор Еремеевич
д. Хабаровская (1-я), д. Хабаровская подле Быстритцкой погост (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан; Быстрицкая волость)
Смерть
Неизвестно