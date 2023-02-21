- Агрипина - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Агрипина -

- Агрипина -

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1677 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1677 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.

Дочь: Леденцова Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Леденцов Никифор Еремеевич

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Дочь: Леденцова Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Леденцов Никифор Еремеевич

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Дочь: Леденцова Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Леденцов Никифор Еремеевич

д. Хабаровская (1-я), д. Хабаровская подле Быстритцкой погост (Хлыновский уезд, Спенцынский тяглой стан; Быстрицкая волость)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close