Закружный Гавриил Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Закружный Павел Семенович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Закружная Акилина Гавриловна
Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Закружный Гордей Гаврилович
Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна
Рождение ребёнка
25.07.1875
Сын: Закружный Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна
Рождение ребёнка
29.11.1877
Сын: Закружный Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна
Рождение ребёнка
25.11.1880
Дочь: Закружная Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна
Рождение ребёнка
24.04.1882
Сын: Закружный Марк Гаврилович
Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно