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Закружный Гавриил Павлович

Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Закружный Павел Семенович

Мать: не указана

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Закружная Акилина Гавриловна

Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Закружный Гордей Гаврилович

Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Закружный Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1877

Сын: Закружный Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1880

Дочь: Закружная Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.04.1882

Сын: Закружный Марк Гаврилович

Мать ребёнка: Закружная Прасковия Львовна

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закружная Прасковия Львовна

Смерть
Неизвестно
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