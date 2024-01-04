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Закружный Гордей Гаврилович

Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Закружный Гавриил Павлович

Мать: Закружная Прасковия Львовна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1887

Дочь: Закружная Улита Гордеевна

Мать ребёнка: Закружная Дария Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1889

Сын: Закружный Федот Гордеевич

Мать ребёнка: Закружная Дария Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1892

Дочь: Закружная Мария Гордеевна

Мать ребёнка: Закружная Дария Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1896

Сын: Закружный Тихон Гордеевич

Мать ребёнка: Закружная Дария Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.03.1898

Сын: Закружный Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Закружная Дария Ивановна

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закружная Дария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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