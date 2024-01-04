Закружный Гордей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
11.07.1887
Дочь: Закружная Улита Гордеевна
Мать ребёнка: Закружная Дария Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1889
Сын: Закружный Федот Гордеевич
Мать ребёнка: Закружная Дария Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1892
Дочь: Закружная Мария Гордеевна
Мать ребёнка: Закружная Дария Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1896
Сын: Закружный Тихон Гордеевич
Мать ребёнка: Закружная Дария Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1898
Мать ребёнка: Закружная Дария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закружная Дария Ивановна
Смерть
Неизвестно