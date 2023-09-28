Закружная Прасковия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Закружная Акилина Гавриловна
Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Закружный Гордей Гаврилович
Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1875
Сын: Закружный Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
29.11.1877
Сын: Закружный Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
25.11.1880
Дочь: Закружная Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
24.04.1882
Сын: Закружный Марк Гаврилович
Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно