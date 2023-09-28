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Закружная Прасковия Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Закружная Акилина Гавриловна

Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Закружный Гордей Гаврилович

Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1875

Сын: Закружный Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1877

Сын: Закружный Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1880

Дочь: Закружная Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.04.1882

Сын: Закружный Марк Гаврилович

Отец ребёнка: Закружный Гавриил Павлович

Владимировка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закружный Гавриил Павлович

Смерть
Неизвестно
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