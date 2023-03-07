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Кудрявцев Гурьян Дмитриев

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Место рождения

Кудрявцовской

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Кудрявцев Дмитрий Иванов

Мать: Кудрявцева Анна Вавилова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Кудрявцев Гурьян Гуриев

Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Петрова

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Кудрявцев Федот Гуриев

Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Петрова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Овдотья Гурьева

Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Петрова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Парасковья Гурьева

Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Петрова

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Дарья Гурьева

Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Васса Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782
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