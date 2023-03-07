Кудрявцев Гурьян Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Кудрявцев Дмитрий Иванов
Мать: Кудрявцева Анна Вавилова
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Петрова
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Петрова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Овдотья Гурьева
Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Петрова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Парасковья Гурьева
Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Петрова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Дарья Гурьева
Мать ребёнка: Кудрявцева Васса Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцева Васса Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782