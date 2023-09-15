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Кудрявцев Дмитрий Иванов

Место рождения

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Кудрявцев Иван Купреянов

Мать: Кудрявцева Марья Осипова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Кудрявцев Тихон Дмитриев

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Вавилова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Кудрявцев Гурьян Дмитриев

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Вавилова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Овдотья Дмитриева

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Вавилова

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Степанида Дмитриева

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Вавилова

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Анна Вавилова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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