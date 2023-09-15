Кудрявцев Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Кудрявцев Иван Купреянов
Мать: Кудрявцева Марья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Вавилова
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Кудрявцев Гурьян Дмитриев
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Вавилова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Овдотья Дмитриева
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Вавилова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Степанида Дмитриева
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Вавилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцева Анна Вавилова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782