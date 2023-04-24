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Кудрявцев Тихон Дмитриев

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Место рождения

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Кудрявцев Дмитрий Иванов

Мать: Кудрявцева Анна Вавилова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Кудрявцев Алексей Тихонов

Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Захарова

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Ксения Тихоновна

Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Захарова

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Кудрявцев Феоктист Тихонов

Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Захарова

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Кудрявцев Максим Тихонов

Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Захарова

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Матрена Захарова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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