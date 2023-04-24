Кудрявцев Тихон Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Кудрявцев Дмитрий Иванов
Мать: Кудрявцева Анна Вавилова
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Кудрявцев Алексей Тихонов
Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Захарова
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Ксения Тихоновна
Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Захарова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Кудрявцев Феоктист Тихонов
Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Захарова
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Кудрявцева Матрена Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782