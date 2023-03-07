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Кудрявцева Матрена Захарова

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Место рождения

поч. Пятеринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Пятеринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Кудрявцев Алексей Тихонов

Отец ребёнка: Кудрявцев Тихон Дмитриев

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Ксения Тихоновна

Отец ребёнка: Кудрявцев Тихон Дмитриев

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Кудрявцев Феоктист Тихонов

Отец ребёнка: Кудрявцев Тихон Дмитриев

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Кудрявцев Максим Тихонов

Отец ребёнка: Кудрявцев Тихон Дмитриев

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Тихон Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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