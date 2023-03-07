Кудрявцева Матрена Захарова
Место рожденияпоч. Пятеринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Пятеринский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Кудрявцев Алексей Тихонов
Отец ребёнка: Кудрявцев Тихон Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Ксения Тихоновна
Отец ребёнка: Кудрявцев Тихон Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Кудрявцев Феоктист Тихонов
Отец ребёнка: Кудрявцев Тихон Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Кудрявцев Тихон Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782