Кудрявцева Васса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Васса Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Кудрявцев Гурьян Гуриев

Отец ребёнка: Кудрявцев Гурьян Дмитриев

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Кудрявцев Федот Гуриев

Отец ребёнка: Кудрявцев Гурьян Дмитриев

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Овдотья Гурьева

Отец ребёнка: Кудрявцев Гурьян Дмитриев

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Парасковья Гурьева

Отец ребёнка: Кудрявцев Гурьян Дмитриев

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Дарья Гурьева

Отец ребёнка: Кудрявцев Гурьян Дмитриев

Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Гурьян Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Баслягинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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