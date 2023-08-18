Кудрявцева Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Кудрявцев Гурьян Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Кудрявцев Гурьян Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Овдотья Гурьева
Отец ребёнка: Кудрявцев Гурьян Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Парасковья Гурьева
Отец ребёнка: Кудрявцев Гурьян Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Дарья Гурьева
Отец ребёнка: Кудрявцев Гурьян Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782