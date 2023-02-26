Исидор Илларионов
Место рожденияд.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти28.03.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Илларион Иванов
Мать: ?
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1799
Жена: Ульяния Артемова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.10.1801
Дочь: Пелагия Исидорова
Мать ребёнка: Ульяния Артемова
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1807
Дочь: Варвара Исидорова
Мать ребёнка: Ульяния Артемова
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.03.1836
д.Титовская