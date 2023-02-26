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Исидор Илларионов

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Место рождения

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

28.03.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Илларион Иванов

Мать: ?

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1799

Жена: Ульяния Артемова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.10.1801

Дочь: Пелагия Исидорова

Мать ребёнка: Ульяния Артемова

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1807

Дочь: Варвара Исидорова

Мать ребёнка: Ульяния Артемова

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.03.1836
д.Титовская
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