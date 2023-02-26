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Илларион Иванов

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Место рождения

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1744

Дата смерти

23.01.1797

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: ?

Мать: ?

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Исидор Илларионов

Мать ребёнка: ?

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Евдокия (Сергеева)

Мать ребёнка: ?

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Татьяна (Лаврентиева)

Мать ребёнка: ?

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.01.1797
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
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