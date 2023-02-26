Илларион Иванов
Место рожденияд.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1744
Дата смерти23.01.1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Исидор Илларионов
Мать ребёнка: ?
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Евдокия (Сергеева)
Мать ребёнка: ?
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Татьяна (Лаврентиева)
Мать ребёнка: ?
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.01.1797
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.