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Евдокия (Сергеева)

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Место рождения

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1771

Дата смерти

06.07.1842

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Илларион Иванов

Мать: ?

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1793

Муж: Заикин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.10.1796

Сын: Лука Петров

Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1797

Дочь: Феврония Петрова

Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1800

Дочь: Ульяна Петрова

Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1802

Дочь: Ефимия ст

Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов

Рождение ребёнка
27.01.1807

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1808

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.07.1842
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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