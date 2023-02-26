Евдокия (Сергеева)
Место рожденияд.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1771
Дата смерти06.07.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Илларион Иванов
Мать: ?
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1793
Муж: Заикин Пётр Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.10.1796
Сын: Лука Петров
Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1797
Дочь: Феврония Петрова
Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1800
Дочь: Ульяна Петрова
Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1802
Дочь: Ефимия ст
Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
27.01.1807
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
11.07.1808
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Заикин Пётр Иванов
Смерть
06.07.1842