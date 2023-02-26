Ульяния Артемова
Место рожденияд.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1777
Дата смерти16.11.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Артемий (Яковлев)
Мать: Агрипина Харитонова
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1799
Муж: Исидор Илларионов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.10.1801
Дочь: Пелагия Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Илларионов
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1807
Дочь: Варвара Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Илларионов
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.11.1830
д.Титовская