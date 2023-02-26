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Артемий (Яковлев)

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Место рождения

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1754

Дата смерти

23.04.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Яков Косьмин

Мать: ?

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Стефан Артемов

Мать ребёнка: Агрипина Харитонова

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ульяния Артемова

Мать ребёнка: Агрипина Харитонова

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ташков Давид Артемов

Мать ребёнка: Агрипина Харитонова

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ташков Сазон Артемов

Мать ребёнка: Агрипина Харитонова

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1802

Дочь: Евдокия Артемова

Мать ребёнка: Агрипина Харитонова

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.04.1808
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
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