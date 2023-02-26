Артемий (Яковлев)
Место рожденияд.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1754
Дата смерти23.04.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Яков Косьмин
Мать: ?
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Стефан Артемов
Мать ребёнка: Агрипина Харитонова
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ульяния Артемова
Мать ребёнка: Агрипина Харитонова
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ташков Давид Артемов
Мать ребёнка: Агрипина Харитонова
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ташков Сазон Артемов
Мать ребёнка: Агрипина Харитонова
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.08.1802
Дочь: Евдокия Артемова
Мать ребёнка: Агрипина Харитонова
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.04.1808
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.