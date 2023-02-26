Ташков Давид Артемов
Место рожденияд.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1783
Отец: Артемий (Яковлев)
Мать: Агрипина Харитонова
д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1801
Жена: Мария (Марфа) Иванова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
26.04.1808
Жена: Мария Исидорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.05.1809
Сын: Ташков Семён Давидов
Мать ребёнка: Мария Исидорова
Рождение ребёнка
28.05.1809
Дочь: Елена Давидова
Мать ребёнка: Мария Исидорова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Параскева Давидова
Мать ребёнка: Мария Исидорова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Мария Исидорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно