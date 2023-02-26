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Ташков Давид Артемов

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Место рождения

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Артемий (Яковлев)

Мать: Агрипина Харитонова

д.Коноплище ( Ташки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1801

Жена: Мария (Марфа) Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1806
Бракосочетание
26.04.1808

Жена: Мария Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.05.1809

Сын: Ташков Семён Давидов

Мать ребёнка: Мария Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1809

Дочь: Елена Давидова

Мать ребёнка: Мария Исидорова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Параскева Давидова

Мать ребёнка: Мария Исидорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ташков Игнатий Давидов

Мать ребёнка: Мария Исидорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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