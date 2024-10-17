Трубецкой Николай Иванович
мужской, родился 12.02.1807, Москва, город федерального значения Москва
умер 30.05.1874, коммуна Фонтенбло, Сена и Марна, Иль-де-Франс, третья Французская республика
МатьТрубецкая (Мансурова) Екатерина Александровна1762 г.р.
ОтецТрубецкой Иван Дмитриевич1756 г.р.
Супруги
Трубецкая (Гудович) Анна Андреевна05.11.1818 г.р.
Дети
Трубецкой Андрей Николаевич01.11.1838 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1807
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
12.11.1837
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.11.1838
Сын: Трубецкой Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Трубецкая (Гудович) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Орлова (Трубецкая) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Трубецкая (Гудович) Анна Андреевна
Смерть
30.05.1874
коммуна Фонтенбло, Сена и Марна, Иль-де-Франс, третья Французская республика