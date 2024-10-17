Трубецкой Николай Иванович 12.02.1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трубецкой Николай Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.02.1807, Москва, город федерального значения Москва

умер 30.05.1874, коммуна Фонтенбло, Сена и Марна, Иль-де-Франс, третья Французская республика

Мать
Трубецкая (Мансурова) Екатерина Александровна1762 г.р.
Отец
Трубецкой Иван Дмитриевич1756 г.р.
Супруги
Трубецкая (Гудович) Анна Андреевна05.11.1818 г.р.
Дети
Трубецкой Андрей Николаевич01.11.1838 г.р.
Орлова (Трубецкая) Екатерина Николаевна1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1807

Отец: Трубецкой Иван Дмитриевич

Мать: Трубецкая (Мансурова) Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
12.11.1837

Жена: Трубецкая (Гудович) Анна Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.11.1838

Сын: Трубецкой Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Трубецкая (Гудович) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Орлова (Трубецкая) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Трубецкая (Гудович) Анна Андреевна

Смерть
30.05.1874
коммуна Фонтенбло, Сена и Марна, Иль-де-Франс, третья Французская республика

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