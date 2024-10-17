Трубецкая (Мансурова) Екатерина Александровна
женский, родилась 1762, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла 20.10.1831, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич
Дочь: Мансурова (Трубецкая) Аграфена (Агриппина) Ивановна
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич
Дочь: Трубецкая Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич
Сын: Трубецкой Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич
Дочь: Всеволожская (Трубецкая) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич
Сын: Трубецкой Николай Иванович
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич
Дочь: Мещерская (Трубецкая) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич