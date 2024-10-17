Трубецкая (Мансурова) Екатерина Александровна 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трубецкая (Мансурова) Екатерина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1762, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

умерла 20.10.1831, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Трубецкой Иван Дмитриевич1756 г.р.
Дети
Трубецкой Юрий Иванович1792 г.р.
Мансурова (Трубецкая) Аграфена (Агриппина) Ивановна23.08.1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
02.07.1791

Муж: Трубецкой Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Трубецкой Юрий Иванович

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.08.1794

Дочь: Мансурова (Трубецкая) Аграфена (Агриппина) Ивановна

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Трубецкая Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.04.1799

Сын: Трубецкой Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
25.07.1800

Дочь: Всеволожская (Трубецкая) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
12.02.1807

Сын: Трубецкой Николай Иванович

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.01.1809

Дочь: Мещерская (Трубецкая) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Дмитриевич

Смерть
20.10.1831
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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