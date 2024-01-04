Орлова (Трубецкая) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Трубецкая) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Брюссель

Дата рождения

1840

Дата смерти

04.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Трубецкой Николай Иванович

Мать: Трубецкая Анна Андреевна

Бракосочетание
1858

Муж: Орлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
18.04.1867

Сын: Орлов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
31.12.1868

Сын: Орлов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
09.03.1871

Дочь: Орлова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич

Смерть
04.08.1875
г. Санкт-Мориц, Граубюнден, Швейцарская Конфедерация
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