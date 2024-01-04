Орлова (Трубецкая) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти04.08.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
1858
Рождение ребёнка
18.04.1867
Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
31.12.1868
Сын: Орлов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
09.03.1871
Дочь: Орлова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай Алексеевич
Смерть
04.08.1875
г. Санкт-Мориц, Граубюнден, Швейцарская Конфедерация