Новожилов Геннадий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Геннадий Викторович

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Место рождения

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

22.08.1914 ст.

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1914 ст.

Отец: Новожилов Виктор Михайлович

Мать: Новожилова (Анисимова) Феозва Алексеевна

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Евдокия

Рождение ребёнка
16.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новожилова Евдокия

Смерть
1959
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край

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