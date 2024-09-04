Новожилов Геннадий Викторович
Место рождения
Дата рождения22.08.1914 ст.
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1914 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новожилова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1938
Рождение ребёнка
Около 1947
Рождение ребёнка
16.04.1952
Смерть
1959
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край