Новожилова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
16.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Геннадий Викторович

Смерть
Неизвестно

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