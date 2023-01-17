Михаил Петров
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Сидоренок Петр Сидоров
Мать: Ефросинья Павлова
Бракосочетание
08.11.1826
Жена: София Никанорова
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1828
отдан в рекруты
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно