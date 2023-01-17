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Михаил Петров

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1782 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Сидоренок Петр Сидоров

Мать: Ефросинья Павлова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
08.11.1826

Жена: София Никанорова

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1828
отдан в рекруты
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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