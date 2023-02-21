Ефросинья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

11.03.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1807

Сын: Сидоренок Павел Петров

Отец ребёнка: Сидоренок Петр Сидоров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Сидоренок Петр Сидоров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренок Петр Сидоров

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
11.03.1835
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Причина смерти: от натуральной болезни
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