Ефросинья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти11.03.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1807
Отец ребёнка: Сидоренок Петр Сидоров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Сидоренок Петр Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.03.1835
Причина смерти: от натуральной болезни