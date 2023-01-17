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Сидоренок Петр Сидоров

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1778

Дата смерти

29.04.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Сидор Никитин

Мать: Мария

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1807

Сын: Сидоренок Павел Петров

Мать ребёнка: Ефросинья Павлова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Ефросинья Павлова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Павлова

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
29.04.1835
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Причина смерти: от натуральной болезни
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