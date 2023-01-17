Сидоренок Петр Сидоров
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти29.04.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Сидор Никитин
Мать: Мария
Рождение ребёнка
06.11.1807
Мать ребёнка: Ефросинья Павлова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Ефросинья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Павлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1835
Причина смерти: от натуральной болезни