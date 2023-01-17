София Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Никанорова

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Место рождения

д. Потворовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Потворовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
08.11.1826

Муж: Михаил Петров

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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