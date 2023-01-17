София Никанорова
Место рожденияд. Потворовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Потворовка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
08.11.1826
Муж: Михаил Петров
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно