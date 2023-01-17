Якуничева (Мальцева) Анна Логиновна
Место рождения
Дата рождения23.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1879
604 об Водворенный на земляном участке деревни Синицына отставной квартирмейстер Логин Федоров Мальцев и законная жена его Феодосия Васильева, оба православного вероисповедания. восприемники: казенн... Показать все
Бракосочетание
До 1897
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Якуничева Каллиста Николаевна
Отец ребёнка: Якуничев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Якуничева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Якуничев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Якуничев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Якуничев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Якуничев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Якуничев Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно