Якуничева (Мальцева) Анна Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуничева (Мальцева) Анна Логиновна

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Место рождения

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1879

Отец: Мальцев Логин Фёдорович

Мать: Мальцева Феодосия Васильевна

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
604 об Водворенный на земляном участке деревни Синицына отставной квартирмейстер Логин Федоров Мальцев и законная жена его Феодосия Васильева, оба православного вероисповедания. восприемники: казенн... Показать все
Бракосочетание
До 1897

Муж: Якуничев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Якуничева Каллиста Николаевна

Отец ребёнка: Якуничев Николай Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Якуничева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Якуничев Николай Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Якуничев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Якуничев Николай Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Якуничев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Якуничев Николай Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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