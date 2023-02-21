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Якуничев Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1897

Жена: Якуничева Анна Логиновна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Якуничева Каллиста Николаевна

Мать ребёнка: Якуничева Анна Логиновна

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Якуничева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Якуничева Анна Логиновна

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Якуничев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Якуничева Анна Логиновна

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Якуничев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Якуничева Анна Логиновна

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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