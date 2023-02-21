Якуничев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1897
Жена: Якуничева Анна Логиновна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Якуничева Каллиста Николаевна
Мать ребёнка: Якуничева Анна Логиновна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Якуничева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Якуничева Анна Логиновна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Якуничев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Якуничева Анна Логиновна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Якуничев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Якуничева Анна Логиновна
Смерть
Неизвестно