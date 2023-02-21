Мальцева Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1872
Дочь: Мальцева Анна Логиновна
Отец ребёнка: Мальцев Логин Фёдорович
**1872 год** Ч.1. О родившихся - л.2об. - №2. 13 / 13 января родилась **Анна** . Родители: возведенный на земельном участке по дер. Синицына отставной унтер-офицер **Логин Федоров Мальцев и Феодо... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1873
Дочь: Мальцева Екатерина Логиновна
Отец ребёнка: Мальцев Логин Фёдорович
**1873 год** - л.121об. - №56. 11 / 13 ноября родилась **Екатерина** . Родители: проживающий в дер. Синицына отставной унтер-офицер **Логин Федоров Мальцев и Феодосия Васильева** . Восприемница п... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1875
Сын: Мальцев Николай Логинович
Отец ребёнка: Мальцев Логин Фёдорович
**1875 год** -л.289об. - №67. 1 / 2 декабря родился **Николай** . Родители: проживающий в дер. Синицына отставной унтер-офицер **Логин Федоров Мальцев и Феодосия Васильева** . Восприемник при крещени... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1877
Отец ребёнка: Мальцев Логин Фёдорович
**1877 год** -л.465об. - №54. 13 / 13 января родился **Иоанн** . Родители: жительствующий в дер. Синицына отставной унтер-офицер **Логин Федоров Мальцев и Феодосия Васильева** . Восприемник при креще... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1879
Дочь: Якуничева Анна Логиновна
Отец ребёнка: Мальцев Логин Фёдорович
604 об Водворенный на земляном участке деревни Синицына отставной квартирмейстер Логин Федоров Мальцев и законная жена его Феодосия Васильева, оба православного вероисповедания. восприемники: казенн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно