Мальцева Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцева Феодосия Васильевна

Мальцева Феодосия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1872

Дочь: Мальцева Анна Логиновна

Отец ребёнка: Мальцев Логин Фёдорович

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
**1872 год** Ч.1. О родившихся - л.2об. - №2. 13 / 13 января родилась **Анна** . Родители: возведенный на земельном участке по дер. Синицына отставной унтер-офицер **Логин Федоров Мальцев и Феодо... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1873

Дочь: Мальцева Екатерина Логиновна

Отец ребёнка: Мальцев Логин Фёдорович

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
**1873 год** - л.121об. - №56. 11 / 13 ноября родилась **Екатерина** . Родители: проживающий в дер. Синицына отставной унтер-офицер **Логин Федоров Мальцев и Феодосия Васильева** . Восприемница п... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1875

Сын: Мальцев Николай Логинович

Отец ребёнка: Мальцев Логин Фёдорович

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
**1875 год** -л.289об. - №67. 1 / 2 декабря родился **Николай** . Родители: проживающий в дер. Синицына отставной унтер-офицер **Логин Федоров Мальцев и Феодосия Васильева** . Восприемник при крещени... Показать все
Рождение ребёнка
13.01.1877

Сын: Мальцев Иван Логинович

Отец ребёнка: Мальцев Логин Фёдорович

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
**1877 год** -л.465об. - №54. 13 / 13 января родился **Иоанн** . Родители: жительствующий в дер. Синицына отставной унтер-офицер **Логин Федоров Мальцев и Феодосия Васильева** . Восприемник при креще... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1879

Дочь: Якуничева Анна Логиновна

Отец ребёнка: Мальцев Логин Фёдорович

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
604 об Водворенный на земляном участке деревни Синицына отставной квартирмейстер Логин Федоров Мальцев и законная жена его Феодосия Васильева, оба православного вероисповедания. восприемники: казенн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Логин Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close