Андросов Петр
Место рожденияс.Михайловка, Амурская область, Россия
Дата рождения21.01.1925
Дата смерти2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
21.01.1952
Сын: Андросов Анатопий
Мать ребёнка: Андросова (Стрельцова) Лидия
Рождение ребёнка
04.03.1954
Сын: Андросов Владимир
Мать ребёнка: Андросова (Стрельцова) Лидия
Рождение ребёнка
19.08.1957
Сын: Андросов Сергей
Мать ребёнка: Андросова (Стрельцова) Лидия
Рождение ребёнка
04.08.1966
Дочь: Вейтенец (Андросова) Марина
Мать ребёнка: Андросова (Стрельцова) Лидия
Смерть
2009
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно