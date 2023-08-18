Андросов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов Петр

Место рождения

с.Михайловка, Амурская область, Россия

Дата рождения

21.01.1925

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1951

Жена: Андросова (Стрельцова) Лидия

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
21.01.1952

Сын: Андросов Анатопий

Мать ребёнка: Андросова (Стрельцова) Лидия

Рождение ребёнка
04.03.1954

Сын: Андросов Владимир

Мать ребёнка: Андросова (Стрельцова) Лидия

Рождение ребёнка
19.08.1957

Сын: Андросов Сергей

Мать ребёнка: Андросова (Стрельцова) Лидия

Рождение ребёнка
04.08.1966

Дочь: Вейтенец (Андросова) Марина

Мать ребёнка: Андросова (Стрельцова) Лидия

Смерть
2009
Свободный, город Свободный, Амурская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Свободный, город Свободный, Амурская область

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