Вейтенец (Андросова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейтенец (Андросова) Марина

Место рождения

Свободный, Россия

Дата рождения

04.08.1966

Дата смерти

16.07.2009

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1966

Отец: Андросов Петр

Мать: Андросова (Стрельцова) Лидия

Рождение ребёнка
05.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.07.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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