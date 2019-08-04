Вейтенец (Андросова) Марина
Место рожденияСвободный, Россия
Дата рождения04.08.1966
Дата смерти16.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1966
Отец: Андросов Петр
Рождение ребёнка
05.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.07.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно