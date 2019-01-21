Андросов Анатопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов Анатопий

Место рождения

Свободный, Россия

Дата рождения

21.01.1952

Дата смерти

06.06.1994

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1952

Отец: Андросов Петр

Мать: Андросова (Стрельцова) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андросова (Савельева) Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андросова (Савельева) Тамара Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова (Савельева) Тамара Григорьевна

Смерть
06.06.1994
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно

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