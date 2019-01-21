Андросов Анатопий
Место рожденияСвободный, Россия
Дата рождения21.01.1952
Дата смерти06.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1952
Отец: Андросов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андросова (Савельева) Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андросова (Савельева) Тамара Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1994
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно