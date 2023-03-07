Маманазарова (Тарушкина) Вера Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения24.09.1908
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1908
Отец: Тарушкин Фёдор 1-й
Рождение ребёнка
1938
Сын: Маманазаров Владимир
Отец ребёнка: Маманазаров Дададжон
Фергона
Рождение ребёнка
1948
Сын: Валерий
Отец ребёнка: Маманазаров Дададжон
ФЕРГАНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишкелеева ТАМАРА
Отец ребёнка: Маманазаров Дададжон
ФЕРГОНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маманазаров Дададжон
ФЕРГОНА
Смерть
1982