Маманазарова (Тарушкина) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маманазарова (Тарушкина) Вера Фёдоровна

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.09.1908

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1908

Отец: Тарушкин Фёдор 1-й

Мать: Тарушкина Параскева Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Маманазаров Владимир

Отец ребёнка: Маманазаров Дададжон

Фергона
Рождение ребёнка
1948

Сын: Валерий

Отец ребёнка: Маманазаров Дададжон

ФЕРГАНА
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишкелеева ТАМАРА

Отец ребёнка: Маманазаров Дададжон

ФЕРГОНА
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маманазаров Дададжон

ФЕРГОНА
Смерть
1982
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