Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалерий

Валерий

avatar

Место рождения

ФЕРГАНА

Дата рождения

1948

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Маманазаров Дададжон

Мать: Маманазарова Вера Фёдоровна

ФЕРГАНА
Бракосочетание
1969

Жена: скрыто настройками приватности

ФЕРГАНА
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
ЯЛТА
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
ЯЛТА
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close