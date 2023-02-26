Валерий
Место рожденияФЕРГАНА
Дата рождения1948
Дата смерти2006
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Маманазаров Дададжон
ФЕРГАНА
Бракосочетание
1969
Жена: скрыто настройками приватности
ФЕРГАНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2006
ЯЛТА
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
ЯЛТА