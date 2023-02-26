Маманазаров Дададжон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маманазаров Дададжон

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Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1938 г.р.
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Узбекистан
Рождение ребёнка
1938

Сын: Маманазаров Владимир

Мать ребёнка: Маманазарова Вера Фёдоровна

Фергона
Рождение ребёнка
1948

Сын: Валерий

Мать ребёнка: Маманазарова Вера Фёдоровна

ФЕРГАНА
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишкелеева ТАМАРА

Мать ребёнка: Маманазарова Вера Фёдоровна

ФЕРГОНА
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маманазарова Вера Фёдоровна

ФЕРГОНА
Смерть
1982
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