Маманазаров Дададжон
Место рожденияУзбекистан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Узбекистан
Рождение ребёнка
1938
Сын: Маманазаров Владимир
Мать ребёнка: Маманазарова Вера Фёдоровна
Фергона
Рождение ребёнка
1948
Сын: Валерий
Мать ребёнка: Маманазарова Вера Фёдоровна
ФЕРГАНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишкелеева ТАМАРА
Мать ребёнка: Маманазарова Вера Фёдоровна
ФЕРГОНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маманазарова Вера Фёдоровна
ФЕРГОНА
Смерть
1982