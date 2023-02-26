Маманазаров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маманазаров Владимир

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Место рождения

Фергона

Дата рождения

1938

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Маманазаров Дададжон

Мать: Маманазарова Вера Фёдоровна

Фергона
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фергона
Рождение ребёнка
22.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фергона
Смерть
2001
бердянск Украина
Причина смерти: Болезнь
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