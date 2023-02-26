Маманазаров Владимир
Место рожденияФергона
Дата рождения1938
Дата смерти2001
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Маманазаров Дададжон
Фергона
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Фергона
Рождение ребёнка
22.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Фергона
Смерть
2001
бердянск Украина
Причина смерти: Болезнь