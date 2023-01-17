Болотина (Добаринова) Авдотья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотина (Добаринова) Авдотья Максимовна

Болотина (Добаринова) Авдотья Максимовна

avatar

Место рождения

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Добаринов Максим Семёнович

Мать: Добаринова Мария Васильевна

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Между 1786 и 1791

Муж: Болотин Пётр Савельевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Болотин Панфил Петрович

Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Болотина Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1798

Сын: Болотин Гурий Петрович

Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Болотина Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1816 и 1834
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close