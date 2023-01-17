Болотина (Добаринова) Авдотья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
Между 1786 и 1791
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Болотина Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1798
Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Болотина Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Болотин Пётр Савельевич
Смерть
Между 1816 и 1834