Добаринова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добаринова Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Добаринов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Добаринов Максим Семёнович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1764

Муж: Добаринов Максим Семёнович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Болотина Авдотья Максимовна

Отец ребёнка: Добаринов Максим Семёнович

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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