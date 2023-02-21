Добаринова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Добаринов Андрей Максимович
Отец ребёнка: Добаринов Максим Семёнович
Бракосочетание
До 1764
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Болотина Авдотья Максимовна
Отец ребёнка: Добаринов Максим Семёнович
Смерть
Неизвестно