Коньков ПМВ Амплий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоньков ПМВ Амплий Иванович

Коньков ПМВ Амплий Иванович

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.10.1886

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1886

Отец: Коньков Иван Николаевич

Мать: Конькова Домна Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.?.1913

Жена: Конькова Матрена Елизарова

Рождение ребёнка
29.08.1914

Сын: Коньков Александр Амплиевич

Мать ребёнка: Конькова Матрена Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1916

Дочь: Тувалькина Анна Амплиевна

Мать ребёнка: Конькова Матрена Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1927

Сын: Коньков Вячеслав Амплиевич

Мать ребёнка: Конькова Матрена Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Вов Петр Амплиевич

Мать ребёнка: Конькова Матрена Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмакова Валентина Амплиевна

Мать ребёнка: Конькова Матрена Елизарова

Село Сухая Терешка Барановский район Пензенской обл., Запись № 25. По документам дата рождени 5.04.1927
Смерть
1951
г. Бугуруслан , Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close