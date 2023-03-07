Коньков ПМВ Амплий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1886
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1886
Отец: Коньков Иван Николаевич
Мать: Конькова Домна Балашова
Бракосочетание
13.?.1913
Рождение ребёнка
29.08.1914
Сын: Коньков Александр Амплиевич
Мать ребёнка: Конькова Матрена Елизарова
Рождение ребёнка
01.10.1916
Дочь: Тувалькина Анна Амплиевна
Мать ребёнка: Конькова Матрена Елизарова
Рождение ребёнка
22.03.1927
Сын: Коньков Вячеслав Амплиевич
Мать ребёнка: Конькова Матрена Елизарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньков Вов Петр Амплиевич
Мать ребёнка: Конькова Матрена Елизарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмакова Валентина Амплиевна
Мать ребёнка: Конькова Матрена Елизарова
Село Сухая Терешка Барановский район Пензенской обл., Запись № 25. По документам дата рождени 5.04.1927
Смерть
1951
г. Бугуруслан , Оренбургская область