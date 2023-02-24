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Конькова Домна Балашова

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

11.12.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Балашов Кузьма Савельевич

Мать: Балашова Мария Петровна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
12.02.1878

Муж: Коньков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.07.1879

Дочь: Трофимова Марфа Конькова

Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1881

Сын: Коньков Исаак Иванович

Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1882

Сын: Коньков Иван Иванович

Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1884

Дочь: Ксения Конькова

Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1885

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1886

Сын: Коньков Пмв Амплий Иванович

Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1893

Дочь: Святова Олимпиада Конькова

Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.12.1919
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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