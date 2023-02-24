Конькова Домна Балашова
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1858
Дата смерти11.12.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Балашов Кузьма Савельевич
Мать: Балашова Мария Петровна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
12.02.1878
Рождение ребёнка
13.07.1879
Дочь: Трофимова Марфа Конькова
Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1881
Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
20.08.1882
Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
28.01.1884
Дочь: Ксения Конькова
Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1885
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1886
Сын: Коньков Пмв Амплий Иванович
Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
25.07.1893
Дочь: Святова Олимпиада Конькова
Отец ребёнка: Коньков Иван Николаевич
Смерть
11.12.1919