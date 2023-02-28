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Коньков Иван Николаевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.01.1856

Дата смерти

15.04.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1856

Отец: Коньков Николай Илларионович

Мать: Конькова Анна Трофимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.02.1878

Жена: Конькова Домна Балашова

Рождение ребёнка
13.07.1879

Дочь: Трофимова Марфа Конькова

Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1881

Сын: Коньков Исаак Иванович

Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1882

Сын: Коньков Иван Иванович

Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1884

Дочь: Ксения Конькова

Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1885

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1886

Сын: Коньков Пмв Амплий Иванович

Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1893

Дочь: Святова Олимпиада Конькова

Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.04.1905
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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