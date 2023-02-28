Коньков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1856
Дата смерти15.04.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1856
Бракосочетание
12.02.1878
Жена: Конькова Домна Балашова
Рождение ребёнка
13.07.1879
Дочь: Трофимова Марфа Конькова
Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова
Рождение ребёнка
22.05.1881
Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова
Рождение ребёнка
20.08.1882
Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова
Рождение ребёнка
28.01.1884
Дочь: Ксения Конькова
Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова
Рождение ребёнка
01.04.1885
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова
Рождение ребёнка
23.10.1886
Сын: Коньков Пмв Амплий Иванович
Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова
Рождение ребёнка
25.07.1893
Дочь: Святова Олимпиада Конькова
Мать ребёнка: Конькова Домна Балашова
Смерть
15.04.1905