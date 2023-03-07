Конькова Матрена Елизарова
Место рождения
Дата рождения13.03.1893
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1893
Отец: Елизаров Феофан Хрисанфович
Мать: Елизарова Анна Золина
Бракосочетание
13.?.1913
Рождение ребёнка
29.08.1914
Сын: Коньков Александр Амплиевич
Отец ребёнка: Коньков Пмв Амплий Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1916
Дочь: Тувалькина Анна Амплиевна
Отец ребёнка: Коньков Пмв Амплий Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1927
Сын: Коньков Вячеслав Амплиевич
Отец ребёнка: Коньков Пмв Амплий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньков Вов Петр Амплиевич
Отец ребёнка: Коньков Пмв Амплий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмакова Валентина Амплиевна
Отец ребёнка: Коньков Пмв Амплий Иванович
Село Сухая Терешка Барановский район Пензенской обл., Запись № 25. По документам дата рождени 5.04.1927
Смерть
1971