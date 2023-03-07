Конькова Матрена Елизарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонькова Матрена Елизарова

Конькова Матрена Елизарова

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.03.1893

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1893

Отец: Елизаров Феофан Хрисанфович

Мать: Елизарова Анна Золина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.?.1913

Муж: Коньков Пмв Амплий Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1914

Сын: Коньков Александр Амплиевич

Отец ребёнка: Коньков Пмв Амплий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1916

Дочь: Тувалькина Анна Амплиевна

Отец ребёнка: Коньков Пмв Амплий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1927

Сын: Коньков Вячеслав Амплиевич

Отец ребёнка: Коньков Пмв Амплий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Вов Петр Амплиевич

Отец ребёнка: Коньков Пмв Амплий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмакова Валентина Амплиевна

Отец ребёнка: Коньков Пмв Амплий Иванович

Село Сухая Терешка Барановский район Пензенской обл., Запись № 25. По документам дата рождени 5.04.1927
Смерть
1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close