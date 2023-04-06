Елизарова Анна Золина
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
04.?.1888
Рождение ребёнка
03.07.1891
Сын: Елизаров Михаил Феофанович
Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович
Рождение ребёнка
13.03.1893
Дочь: Конькова Матрена Елизарова
Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович
Рождение ребёнка
08.08.1896
Сын: Елизаров (внебрачный) Диомид
Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович
Рождение ребёнка
04.05.1901
Дочь: Томбасова Пелагея Елизарова
Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович
Рождение ребёнка
18.01.1903
Сын: Елизаров Макар Феофанович
Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович
Рождение ребёнка
11.07.1904
Сын: Елизаров Гавриил Феофанович
Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович
Рождение ребёнка
24.03.1907
Дочь: Мария Феофановна
Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович
Смерть
Неизвестно