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Елизарова Анна Золина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Золин (дворовый) Степан Илларионович

Мать: Золина Устинья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1888

Муж: Елизаров Феофан Хрисанфович

Рождение ребёнка
03.07.1891

Сын: Елизаров Михаил Феофанович

Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1893

Дочь: Конькова Матрена Елизарова

Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1896

Сын: Елизаров (внебрачный) Диомид

Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1901

Дочь: Томбасова Пелагея Елизарова

Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1903

Сын: Елизаров Макар Феофанович

Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Елизаров Гавриил Феофанович

Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1907

Дочь: Мария Феофановна

Отец ребёнка: Елизаров Феофан Хрисанфович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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