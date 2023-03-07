Золина Устинья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти17.04.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1865
Рождение ребёнка
24.07.1867
Сын: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Отец ребёнка: Золин (дворовый) Степан Илларионович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елизарова Анна Золина
Отец ребёнка: Золин (дворовый) Степан Илларионович
Рождение ребёнка
04.09.1872
Дочь: Пушкина Елизавета Золина
Отец ребёнка: Золин (дворовый) Степан Илларионович
Рождение ребёнка
26.01.1880
Сын: (внебрачный) Кир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.01.1888
Сын: (внебрачный) Никита
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.04.1898