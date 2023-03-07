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Золина Устинья Егоровна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

17.04.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.10.1865

Муж: Золин (дворовый) Степан Илларионович

Рождение ребёнка
24.07.1867

Сын: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Отец ребёнка: Золин (дворовый) Степан Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елизарова Анна Золина

Отец ребёнка: Золин (дворовый) Степан Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1872

Дочь: Пушкина Елизавета Золина

Отец ребёнка: Золин (дворовый) Степан Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1880

Сын: (внебрачный) Кир

Отец ребёнка: не указан

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1888

Сын: (внебрачный) Никита

Отец ребёнка: не указан

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.04.1898
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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