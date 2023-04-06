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Пушкина Елизавета Золина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.09.1872

Дата смерти

20.08.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1872

Отец: Золин (дворовый) Степан Илларионович

Мать: Золина Устинья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Пушкин Петр Петрович

Село Телятниково
Свидетели : Алексей Петрович Живаев , Харитон Ефимович Архипов ; Феофан Хрисанфович Елизаров , Григорий Дмитриевич Семизоров
Рождение ребёнка
06.09.1894

Сын: Пушкин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Пушкин Петр Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.08.1916
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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