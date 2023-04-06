Пушкина Елизавета Золина
Место рождения
Дата рождения04.09.1872
Дата смерти20.08.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1872
Бракосочетание
08.11.1893
Муж: Пушкин Петр Петрович
Село Телятниково
Свидетели : Алексей Петрович Живаев , Харитон Ефимович Архипов ; Феофан Хрисанфович Елизаров , Григорий Дмитриевич Семизоров
Рождение ребёнка
06.09.1894
Отец ребёнка: Пушкин Петр Петрович
Смерть
20.08.1916