Золин (дворовый) Степан Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золин (дворовый) Степан Илларионович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

28.11.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.10.1865

Жена: Золина Устинья Егоровна

Рождение ребёнка
24.07.1867

Сын: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Мать ребёнка: Золина Устинья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елизарова Анна Золина

Мать ребёнка: Золина Устинья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1872

Дочь: Пушкина Елизавета Золина

Мать ребёнка: Золина Устинья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.11.1872
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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