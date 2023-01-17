Золин (дворовый) Степан Илларионович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти28.11.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1865
Жена: Золина Устинья Егоровна
Рождение ребёнка
24.07.1867
Сын: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Мать ребёнка: Золина Устинья Егоровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елизарова Анна Золина
Мать ребёнка: Золина Устинья Егоровна
Рождение ребёнка
04.09.1872
Дочь: Пушкина Елизавета Золина
Мать ребёнка: Золина Устинья Егоровна
Смерть
28.11.1872