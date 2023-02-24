Токмакова (Конькова) Валентина Амплиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Конькова) Валентина Амплиевна

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Место рождения

Село Сухая Терешка Барановский район Пензенской обл., Запись № 25. По документам дата рождени 5.04.1927

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коньков Пмв Амплий Иванович

Мать: Конькова Матрена Елизарова

Село Сухая Терешка Барановский район Пензенской обл., Запись № 25. По документам дата рождени 5.04.1927
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Чебоксары, РФ
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