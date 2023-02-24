Токмакова (Конькова) Валентина Амплиевна
Место рожденияСело Сухая Терешка Барановский район Пензенской обл., Запись № 25. По документам дата рождени 5.04.1927
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Село Сухая Терешка Барановский район Пензенской обл., Запись № 25. По документам дата рождени 5.04.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чебоксары, РФ