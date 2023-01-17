Талдыкин Кондратий Семенович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти30.06.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1841
Сын: Талдыкин Дмитрий Кондратьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Киприановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Талдыкин Филипп Кондратьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Киприановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Талдыкин Корней Кондратьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Киприановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Талдыкин Гавриил Кондратьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Киприановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Талдыкина Минодора Кондратьевна
Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Киприановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1894 ст.