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Талдыкин Кондратий Семенович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

30.06.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Талдыкин Семен Максимович

Мать: Талдыкина Анастасия Максимовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Талдыкин Дмитрий Кондратьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Киприановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Талдыкин Филипп Кондратьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Киприановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Талдыкин Корней Кондратьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Киприановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Талдыкин Гавриил Кондратьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Киприановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Талдыкина Минодора Кондратьевна

Мать ребёнка: Талдыкина Акилина Киприановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Акилина Киприановна

Смерть
30.06.1894 ст.
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