Талдыкина Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалдыкина Анастасия Максимовна

Талдыкина Анастасия Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Талдыкина Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Талдыкин Кондратий Семенович

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Талдыкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Талдыкина Феврония Семеновна

Отец ребёнка: Талдыкин Семен Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Семен Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close