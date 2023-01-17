Талдыкина Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Талдыкина Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Максимович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Талдыкин Кондратий Семенович
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Максимович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Максимович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Талдыкина Феврония Семеновна
Отец ребёнка: Талдыкин Семен Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно